Украина

Наставник Зари высказался о поражении от Динамо в матче чемпионата Украины.

Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1. Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"После проигранных матчей всегда есть определенная недосказанность, неуверенность, разочарование. Меня порадовало то, что мы играли вперед, было видно старание и желание. О классе Динамо говорить не стоит, все это прекрасно понимают. Результат игры всегда решают какие-то маленькие нюансы – так же и сегодня, после первого стандарта и простой, как может показаться со стороны, подачи, свободный игрок забил гол. Здесь сказалась скованность наших игроков в начале матча. Потом команда раскрепостилась, началось движение".

"В перерыве и после игры я сказал ребятам – почему бы не играть первый тайм так же, как второй? Мы всегда играем на победу, стараемся действовать первым номером. Мне кажется, эта игра против Динамо была более качественной с нашей стороны, чем прошлые игры против киевлян – когда мы уступили в финале Кубка или со счетом 0:2 дома. Сегодня мы действовали острее. Проигрыш есть проигрыш, мы не радуемся ему. Но возьмем с собой то хорошее, что мы сегодня показали, а отрицательные моменты будем разбирать и улучшать".

"Почему пенальти бил Фаворов? У нас так – есть игроки, которые вносятся в список, и они принимают решение, кто будет пробивать пенальти. Если раньше у нас пенальти исполнял Юрченко, то сейчас мы находимся в поисках. Если бы Фаворов реализовал пенальти, то этого вопроса бы не было".

"Поддержка зрителей на стадионе? Это очень приятно. Хочу извиниться за отрицательный результат. Но мне кажется, игра должна была понравиться зрителям. Тот запал, который мы показали во втором тайме, создавал хорошее напряжение в игре, эмоции и для зрителей, и для футболистов, и для тренеров".

"Повторюсь, что когда ты уходишь с поля побежденным, то какая-то горечь остается. Но мы благодарны всем, кто пришел на матч. После ограничений из-за пандемии, когда мы играли почти все матчи при пустых трибунах, любому футболисту и тренеру нравится заполненный стадион. Будем стараться развивать свои качества, чтобы привлекать как можно больше людей на арену", — приводит слова Скрипника официальный сайт Динамо.

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