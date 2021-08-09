Украина

Наставник Ворсклы поделился эмоциями от успешной игры своей команды в матче против ПФК Львов, а также поддал критике ее кадровый потенциал.

Полтавская Ворскла сумела выйти на первую строчку турнирной таблицы украинской Премьер-лиги по итогу успешного домашнего поединка против ПФК Львов (4:1).

Ворскла — ПФК Львов 4:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер полтавчан Юрий Максимов подытожил выступление своей команды в отчетной встрече, однако при этом указал на проблемы подбора кадров внутри коллектива.

"Хочется сказать откровенно, но не хочется никого обижать. Знаете, как говорят, покажите мне лавку, там должны быть три-четыре человека, которые должны составлять конкуренцию. У нас ее просто нет.

Есть 11 человек, кто-то один выпадет — я вам честно говорю, некем заменить. Пускай на меня обижаются, не обижаются. Я такой, какой я есть", — после этих слов украинский специалист покинул зал для пресс-конференций под аплодисменты собравшихся журналистов.

Перед этим, касательно игровой практики для "летнего" новичка команды Владислава Вакулы главный тренер сказал следующее: "Поймите правильно, у нас все решает работа на тренировках. Почему не доверяем? Футболист выходит на последние 10-15 минут. Он может доказать свои способности непосредственно в игре. Мы за ним наблюдаем".

Следующий вопрос к Максимову относился физической формы нападающего Адеринсола Эсеола, который не попал в заявку на отчетную игру: "Честно? Вообще не доволен этим футболистом. Рассчитывали на него, но его отношение к тренировкам… Даже не хочется об этом говорить".

Также, наставник Ворсклы поделился своими впечатлениями от эксперимента по переведению номинально опорного полузащитника Александра Скляра в линию атаки:

"Я вам скажу, что Саня — очень хороший футболист. Если бы он еще останавливался в отдельных моментах, то играл бы точно не в нашей команде. Это — мотор команды, который ни на секунду не останавливается. Хорошо, что такой футболист есть у меня в команде.

Он хорошо накрывает, прессингует, ведет за собой команду. Старается все время бежать в атаку. В том году сколько моментов было у него, в этом — уже два гола забил. Думаю, что такой футболист на его новой позиции раскроется еще больше".

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет гостевой матч против ровенского Вереса.