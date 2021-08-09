Украина

Хавбек Зари высказался о поражении от Динамо в матче чемпионата Украины.

Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1. Полузащитник луганского клуба Владислав Кочергин поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Реализация плохая, будем над этим работать. В таких матчах важно забивать каждый момент, который имеешь. Сегодня не получилось, но мы достойно выглядели, считаю. Может быть, даже ничейная игра".

"В конце мы открывались, старались идти вперед и у Динамо стало больше моментов появляться. Пропустили со стандарта – в первом тайме игра равная была. Уже пришлось отыгрываться", — заявил Кочергин в программе Великий футбол.

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