Иранский форвард луганчан может сменить клубную прописку до закрытия трансферного окна.
Аллахьяр Сайядманеш, ФК Заря
09 августа 2021, 17:19
Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш может продолжить свою карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщает журналист Vole Ягиз Сабунчоглу в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 20-летнего иранца заинтересованы сразу два топ-клуба чемпионата — Андерлехт и Брюгге, которые уже сделали предложения футболисту.
В настоящее время Аллахьяр выступает в Заре на правах аренды, а его контракт принадлежит Фенербахче. Однако у украинского клуба есть право первостепенного выкупа игрока.
В нынешнем розыгрыше он сыграл в трех матчах УПЛ и результативными действиями не отличался.
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