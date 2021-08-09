Украина

Иранский форвард луганчан может сменить клубную прописку до закрытия трансферного окна.

Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш может продолжить свою карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщает журналист Vole Ягиз Сабунчоглу в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 20-летнего иранца заинтересованы сразу два топ-клуба чемпионата — Андерлехт и Брюгге, которые уже сделали предложения футболисту.

В настоящее время Аллахьяр выступает в Заре на правах аренды, а его контракт принадлежит Фенербахче. Однако у украинского клуба есть право первостепенного выкупа игрока.

В нынешнем розыгрыше он сыграл в трех матчах УПЛ и результативными действиями не отличался.

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