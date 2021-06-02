Украина

Иранский форвард может стать полноценным игроком луганского клуба.

Нападающий Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш все еще может стать полноценным игроком луганской Зари, сообщает Sporx.

По информации источника, руководство турецкого клуба готово расстаться с 19-летним иранцем, но рассчитывает выручить за него около 3,5 миллионов евро, что на 1,5 млн евро больше, чем прописано в арендном соглашении.

Контракт аренды, который начал действовать с октября 2020 года рассчитан до конца 2021 года.

Также отмечается, что в услугах футболиста заинтересовано киевское Динамо.

В минувшем сезоне Аллахьяр провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.

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