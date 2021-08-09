Украина

Специалист намерен покинуть клуб в ближайшее время.

Кандидат на пост главного тренера сборной Украины Сергей Ребров продолжает консультироваться со специалистами по поводу разрыва контракта с Аль-Айном из ОАЭ.

Ребров озвучил президенту клуба свое желание возглавить сборную Украины однако тот не принял позицию тренера. Руководство намерено сохранить наставника.

На данный момент Ребров перебывает в Киеве, но 10 августа он прилетит в ОАЭ, где встретится с личными консультантами.

Ранее Президент УАФ Андрей Павелко признался, что Сергей Ребров является главным кандидатом на пост наставника национальной команды.

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