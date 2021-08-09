Украина

Президент УАФ Андрей Павелко признался, что Сергей Ребров является главным кандидатом на пост наставника национальной команды.

Пару дней назад президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко анонсировал, что в понедельник, 9 августа, будет известен новый тренерский штаб сборной Украины.

Однако, Мирон Маркевич раскрыл карты чуть раньше, заявив, что он уходит из УАФ, а сборную Украины возглавит Сергей Ребров.

Позже в зарубежных СМИ появилась информация, что руководство клуба Аль-Айн, пост наставника которого занимает Сергей Ребров, не хочет отпускать специалиста в сборную Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко признался, что Сергей Ребров действительно является главным кандидатом на пост наставника сборной Украины и рассказал, как обстоят дела с контрактом специалиста в ОАЭ.

"Давайте подождем решение УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По повода Реброва и его клуба я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров — это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед.

Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может случиться чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы видим, чтобы тренерский штаб был до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе.

Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, потеряны шансы на ЧМ-2022. Он видит, что шансы есть, и они большие", — сказал Павелко в эфире Великого футбола.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Денис Попов выбыл на полгода из-за травмы крестообразной связки.