Украина

УАФ рассматривает и другие кандидатуры на пост главного тренера "желто-синих", помимо Сергея Реброва.

Украинская ассоциация футбола еще в понедельник, 9 августа, по словам президента организации Андрея Павелко, должна была назвать имя нового главного тренера национальной сборной Украины. Главным претендентом на эту должность по-прежнему является Сергей Ребров, однако у специалиста появились трудности с расторжением контракта с Аль-Айном.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, как проходит процесс с поиском нового наставника главной команды страны после ухода Андрея Шевченко.

"Ребров в сборной Украины? Можно сказать, в последний момент кое-какие обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением контракта Реброва с его командой, похоже, оттягивают подписание контракта. И надеемся, так как Ребров является прерогативной фигурой на пост главного тренера. Ассоциация должна быть готовой к любой ситуации. Будем рассматривать и других кандидатов".

"Приедет ли Ребров 12 августа в исполком и решится ли ситуация с поиском нового тренера в целом? Верим в это. Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч на носу в Казахстане и дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать", — заявил Олег Протасов в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров вернется в ОАЭ для продолжения консультации по разрыву контракта с Аль-Айном.