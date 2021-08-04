Украина

Стал известен стартовый состав "бело-синих" на товарищескую встречу с турецким клубом.

Киевское Динамо продолжает подготовку к уже стартовавшему сезону в украинской Премьер-лиги путем проведения товарищеских поединков. Очередным соперником "бело-синих" станет турецкий Фенербахче.

Тренерский штаб Мирчи Луческу определился со стартовым составом на данный поединок и выпустит на поле с первых минут новоиспеченного форварда киевлян Эрика Рамиреса, которому компанию в атаке составят Виктор Цыганков и Жерсон Родригес.

Напомним, что следить за событиями товарищеского матча Динамо — Фенербахче вы сможете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.