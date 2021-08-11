Украина

Нападающий Миная пригласил коллегу пообщаться в непринужденной обстановке.

Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.

Не обошлось без конфликта между Евгением Селезневым и Александром Караваевым в подтрибунном помещении.

Селезнев: "Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?".

Караваев: "Я тебе сейчас все в глаза скажу".

Селезнев: "Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем".

Караваев: "А для чего?".

Селезнев: "Поговорим".

Караваев: "Для чего?".

Селезнев: "Ну просто поговорим".

Караваев: "Зачем мне с тобой разговаривать?".

Отметим, что благодаря данной победе Динамо Киев возглавило турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Украины.