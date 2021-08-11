Нападающий Миная пригласил коллегу пообщаться в непринужденной обстановке.
Евгений Селезнев, фото скриншот
11 августа 2021, 22:33
Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.
Не обошлось без конфликта между Евгением Селезневым и Александром Караваевым в подтрибунном помещении.
Селезнев: "Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?".
Караваев: "Я тебе сейчас все в глаза скажу".
Селезнев: "Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем".
Караваев: "А для чего?".
Селезнев: "Поговорим".
Караваев: "Для чего?".
Селезнев: "Ну просто поговорим".
Караваев: "Зачем мне с тобой разговаривать?".
Отметим, что благодаря данной победе Динамо Киев возглавило турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата Украины.