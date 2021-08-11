Украина

Поединок состоится на стадионе им. Лобановского.

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Динамо Киев сыграет против Ингульца.

Изначально поединок должен был пройти в Петрово — номинальным хозяином встречи считается команда Лавриненко.

Согласно официальному сайту Динамо, игра состоится в Киеве — на стадионе имени Валерия Лобановского.

Перенос поединка состоялся по просьбе Ингульца. О мотивах этого решения ничего неизвестно, но по информации телеканалов Футбол 1/2/3, петровцы хотят сыграть во втором круге на своем поле.

Напомним, что команды сыграют в среду, 18 августа. Примечательно, что когда остальные команды будут проводить тур, Динамо проведет спарринг с Интером.