Украина

Главный тренер минайцев дал комментарий после матча с Динамо.

Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.

Главный тренер гостей Василий Кобин прокомментировал итог поединка, похвалив своих подопечных.

"Замечательная была игра, мне очень понравилась моя команда, я очень доволен своими ребятами, тем, как они работают каждый день на тренировках, и в каждой игре прогрессируют. Да, мы допустили сегодня две-три ошибки, в результате которых пропустили два мяча и проиграли. Хотя ехали на матч с хорошими надеждами, четким планом на игру. Но не сложилось.

Как сработали замены? Сейчас у нас в команде находится 23 игрока. Все они для меня лучшие в Украине, они дополняют друг друга. Я очень сейчас доволен своей командой, тем, как они работают на тренировках и как выкладываются на футбольном поле. У нас нет основного состава и запасных, мы рассчитываем на всех игроков.

Задача на сезон? Я уже озвучивал задачу, мы должны набрать 50 очков.

Селезнев? Евгений находится в прекрасной форме. Конечно, он не готов сейчас на все сто процентов, как и в целом наша команда. Есть определенные причины, в частности то, что у нас было всего две недели на подготовку, а также постоянные переносы матчей, от которых мы страдаем. Мы сейчас должны ехать в Запорожье на игру с Зарей, играть через два дня на третий", — приводит слова Кобина официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Миная.