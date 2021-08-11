Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Динамо - Минай, фото Динамо
11 августа 2021, 23:48
Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.
Киевляне получили преимущество благодаря роскошному голу Виталия Буяльского после паса Рамиреса, а уже под занавес первой половины игры сам венесуэлец отметился в воротах соперника.
Предлагаем вам обзор матча:
Динамо Киев — Минай 2:0
Голы: Буяльский, 19, Рамирес, 45+1.
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский (Сидорчук, 67), Шепелев (Шапаренко, 62) — Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 79), Цыганков — Рамирес (Гармаш, 62).
Минай: Кучер — Кныш, Синегуб, Векляк, Гончар (Гончар, 78), Багайоко — Кулиев, Хахлев (Петрусенко, 63), Байдал (Ахмедзаде, 57) — Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).
Предупреждения: Кобак, Багайоко, Кныш.