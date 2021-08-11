Украина

Ассистент Мирчи Луческу дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.

Помощник Мирчи Луческу Эмиль Карас дал комментарий после матча, отметив слабую реализацию своей команды.

"Нашей задачей было взять три очка, и мы это сделали. К сожалению, создав множество моментов, мы забили всего два гола. Всегда, когда ты не забиваешь голы, соперник приобретает уверенность, осознает, что может зацепиться за счёт. Минай это и делал, они временами контролировали мяч хорошо, старались поймать нас на контратаках. То, что мы должны были сделать сегодня лучше – реализация тех моментов, которые мы создали.

Почему в заявке не было Родригеса? Это связано с тем, что у нас много игроков в обойме. Мистер вчера сказал на собрании, что всем будет давать играть. Мы поэтому и играем по два матча в неделю. И соперников по спаррингам Мистер подбирает сильных, чтобы через игры готовиться и к чемпионату Украины, и к еврокубкам. Это нормальная ротация, когда, имея 25 полевых игроков, ты распределяешь игровую нагрузку на всех.

Мистеру становится с каждым днём лучше. Вчера он посетил базу, провёл теоретическое собрание, видеотеорию. Затем он вернулся в больницу, сегодня был на игре. Очень надеемся, что завтра после обеда его выпишут из больницы и он присоединится к нам.

Трансферы Шахтера? Я не считаю деньги другой команды, не знаю, сколько они потратили. Мы тренируемся, настраиваемся на всех соперников – и в чемпионате, и в Кубке, и в еврокубках. Для нас все игры важны. Я не вправе комментировать чьи-то покупки. Мы должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры", — приводит слова Караса официальный сайт киевлян.

Напомним, что в подтрибунном помещении произошел конфликт между нападающим Миная Евгением Селезневым и Александром Караваевым.