Украина

Все поединки, кроме одного, пройдут 18 августа.

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила даты и время начала поединков второго предварительного раунда турнира.

В некоторых парах места и время начала игр не утверждены. В настоящее время все игры, кроме одной, запланированы на 18 августа. Еще одна встреча пройдет на день ранее — 17 августа.

17 августа (вторник)

Скорук (Никопольский р-н) — Виктория (Николаевка). Никополь. Стадион Электрометаллург. 17.00

18 августа (среда)

Эпицентр (Дунаевцы) — Подолье (Хмельницкий). Дунаевцы. Стадион Колос. 17.00

Буковина (Черновцы) — Агробизнес (Волочиск). Черновцы. Стадион Буковина. 17.00

ФК Феникс (Подмонастырь, Львовская обл.) — Прикарпатье (Ивано-Франковск). Подмонастырь. Стадион Феникс. 16.00

Ужгород (Ужгород) — Нива (Тернополь). Ужгород. Стадион Авангард. 17.00

Карпаты (Львов) — Карпаты (Галич). Львов. Стадион Украина. 18.00

Чайка (Петропавловская Борщаговка) — Чернигов (Чернигов). Макаров. 17.00

Рубикон (Киев) — Полесье (Житомир). Счастливое. Арсенал-Арена. 18.00

Диназ (Вышгород) — Оболонь (Киев). Вышгород. Стадион Диназ. 17.30

Нива (Винница) — Волынь (Луцк). Винница. Центральный городской стадион.

Левый берег (Киев) — Олимпик (Донецк). Киев. Стадион Левый берег. 18.00

Сумы (Сумы) — Металлург (Запорожье). 16.00

Альянс (Липовая Долина) — Краматорск (Краматорск). 18.00

Яруд (Мариуполь) — Металлист (Харьков). Мариуполь. Стадион Западный. 17.00

ФК Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) — Волчанск (Покотиловка). Полтава. Стадион Локомотив. 17.00

Победа (Днепр) — Горняк-Спорт (Горишние Плавни). Днепр. Стадион Олимпийские резервы. 17.00

Реал Фарма (Одесса) — ВПК-Агро (Вишневое). Одесса. ФСК Иван. 17.00

Балканы (Заря) — Энергия (Новая Каховка). Звезда. Стадион им. Бориса Тропанця. 17.00

Николаев (Николаев) — Кривбасс (Кривой Рог). Николаев. Центральный городской стадион. 17.00

ЛНЗ (Черкассы) — Кремень (Кременчуг). Черкассы. Черкассы-Арена. 19.00

Таврия (Симферополь) — Днепр (Черкассы). Марьяновка. Стадион Марьяновский. 16.00

Никополь (Никополь) — Кристалл (Херсон). Никополь. Стадион Электрометаллург. 18.00

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