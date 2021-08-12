Украина

Только два голкипера в истории киевлян имеют показатель лучше, чем у 27-летнего украинца.

Динамо Киев в рамках перенесенного поединка первого тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.

Голкипер "бело-синих" Георгий Бущан сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, проведя таким образом свой 30-й матч без пропущенных мячей в чемпионате Украины.

Аналогичное количество "сухих" поединков среди голкиперов Динамо у Виталия Ревы и Дениса Бойко, а больше только у двоих - Максима Коваля (36) и Александра Шовковского (233).

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Минай вы можете на Football.ua.