Украина

Главный тренер харьковчан прокомментировал поражение в УПЛ.

В четвертом туре УПЛ Металлист 1925 уступил Шахтеру, но, как считает Валерий Кривенцов, получил ценный урок.

"Наверное, все матчи с участием Шахтера будут проходить по схожему сценарию, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста 1925. – Они будут большую часть времени владеть мячом, а остальные команды уже будут выбирать, как этому противостоять. Мы старались по возможности пытаться также быть на мяче, но ошибки не позволяли нам конвертировать выход из обороны в полноценные атаки. Но мы увидели, к чему нам надо стремиться. Шахтер же поздравлю с победой и пожелаю успеха с Монако".

"Нам сейчас приходится играть практически без чистого нападающего, потому что кроме Марлисона никого нет, а он еще не успел полностью адаптироваться. Не на своей позиции из-за травмы Жичикова пришлось играть Ермакову, но его действиями я доволен".

"Впереди еще много матчей. Понятно, что каждый матч имеет свой сценарий, и каждую следующую игру нельзя сравнивать с предыдущей. Посмотрим, где мы финишируем. Но то, что наша команда играет в футбол — это факт. И мы намерены так же действовать дальше".

В пятом туре Металлист 1925 сыграет в гостях с Ворсклой в пятницу, 20 августа. Начало в 19:30.