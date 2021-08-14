Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины-2021/22.
Верес — Ворскла, фото ФК Ворскла Полтава
14 августа 2021, 19:59
Субботняя программа четвертого тура украинской Премьер-лиги начиналась с противостояния в Луцке, где ровненский Верес сыграл вничью с полтавской Ворсклой.
Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма, но выявить сильнейшего им так и не удалось.
Обзор матча:
Верес — Ворскла 1:1
Голы: Солдат, 54 — Тилль, 48 (пен.)
На 57-й минуте Михаил Сергийчук (Верес) не забил пенальти (перекладина).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Клец, 71), Кучеров — Е. Пасич (Дахновский, 86), Гегедош (Гечев, 75), Г. Пасич (Тимофеенко, 87) — Сергийчук (Гайдучик, 85).
Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу — Скляр (Эсеола, 87), Пуцлин, Челядин, Кане (Вакула, 69) — Тилль — Степанюк (Пешич, 77).
Предупреждения: Полюлях — Кане.