Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и львовский Рух.
Анатолий Нуриев, фото ФК Колос Ковалевка
15 августа 2021, 16:13
Воскресная программа четвертого тура украинской Премьер-лиги начнется с матча в Ковалевке между местным Колосом и львовским Рухом.
Руслан Костышин, после вылета в серии пенальти из квалификации Лиги конференций УЕФА в матче против Шахтера Караганда, решился на серьезную ротацию стартового состава своей команды. Так, на позиции правого защитника сыграет Матиа Ром, Гавриш дополнит центр обороны, а Сакив расположится на ее левом фланге. Чурко и Кариока сыграют на флангах полузащиты, а в паре нападающих разместятся Нуриев и Лысенко.
В свою очередь, Леонид Кучук, после победы над ровенским Вересом (2:1), сделал лишь одну замену — вместо Мартынюка в центр поля отправился Карасюк.
Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Новак, Сакив — Чурко, Задоя, Костышин, Кариока — Нуриев, Лысенко.
Запасные: Маханьков, Черноморец, Золотов, Милько, Нгамба, Ильин, Сорокин, Ситчинава.
Запасные: Бандура, Альваренга, Рунич, Кухарук, Кузык, Притула, Лях, Кондраков, Мартынюк.
Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Карасюк — Бойчук, Ориховский, Федорчук, Климчук — Борячук.
Матч Колос — Рух начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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