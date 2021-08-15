Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и львовский Рух.

Воскресная программа четвертого тура украинской Премьер-лиги начнется с матча в Ковалевке между местным Колосом и львовским Рухом.

Руслан Костышин, после вылета в серии пенальти из квалификации Лиги конференций УЕФА в матче против Шахтера Караганда, решился на серьезную ротацию стартового состава своей команды. Так, на позиции правого защитника сыграет Матиа Ром, Гавриш дополнит центр обороны, а Сакив расположится на ее левом фланге. Чурко и Кариока сыграют на флангах полузащиты, а в паре нападающих разместятся Нуриев и Лысенко.

В свою очередь, Леонид Кучук, после победы над ровенским Вересом (2:1), сделал лишь одну замену — вместо Мартынюка в центр поля отправился Карасюк.

Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Новак, Сакив — Чурко, Задоя, Костышин, Кариока — Нуриев, Лысенко.

Запасные: Маханьков, Черноморец, Золотов, Милько, Нгамба, Ильин, Сорокин, Ситчинава.



Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Карасюк — Бойчук, Ориховский, Федорчук, Климчук — Борячук.