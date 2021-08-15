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Наставник Руха Леонид Кучук подвел итоги матча против Колоса.

Львовский Рух расписал результативную ничью с Колосом в матче четвертого тура УПЛ.

Наставник львовского клуба Леонид Кучук подвел итоги ничейного матча, рассказав, почему его команде не удалось удержать победу.

"Очень жаркая погода. Очень непросто было играть двум командам, но матч получился боевым. Удаление игрока Колоса сыграло с нами злую шутку, потому что мы чуть-чуть потеряли концентрацию.

Соперник чуть мощнее нас, но не быстрее. И за счет стандартных положений ему удалось нас продавить. Мы не смогли в этот момент отодвинуть игру от своих ворот за счет быстрой игры вперед.

В принципе – закономерная ничья. Спасибо Колосу, потому что это очень боевая команда. Здесь будет нелегко всем.

Спасибо моим ребятам, за то что играли с позиции силы. Они об этом знают. Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот и контролировать его в средней зоне.

В моменте с пропущенным голом вроде и накрывали бьющего, а вроде и нет. Когда уже произошел сам удар – мяч отскочил сопернику, а мог нам. Это игра.

Нужно понимать, что в такой игре если просаживаешься, то получаешь много стандартных положений в сторону своих ворот. Нужно было отодвигаться.

Очень тяжелый выездной матч. Очень мощная команда. Тут любому будет тяжело играть. Мы только разбегаемся", – цитирует Кучука Футбол 1/2/3.

В следующем туре Колос сыграет с Александрией, а Рух встретится с Днепром-1.