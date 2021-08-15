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Колос — Рух 1:1
Голы: Новак, 65 — Борячук, 24

Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Новак, Сакив — Чурко, Задоя (Нгамба, 56), Костышин (Ильин, 46), Кариока (Золотов, 60) — Нуриев (Милько, 26), Лысенко (Ситчинава, 46).

Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Карасюк — Бойчук (Кузык, 83), Ориховский (Кухарук, 90+4), Федорчук, Климчук — Борячук (Кондраков, 76).

Предупреждения: Ром, Ситчинава, Нгамба — Дидык, Кондраков

На 58-й минуте был удален Матия Ром (Колос) (второе предупреждение).