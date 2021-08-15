Украина
15 августа 2021, 18:53
Колос в меньшинстве ушел от поражения Руху
Коллектив Руслана Костышина провалил первый тайм, однако сумел отчасти реабилитироваться в концовке.
Колос — Рух, фото УПЛ
15 августа 2021, 18:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Рух 1:1
Голы: Новак, 65 — Борячук, 24
Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Новак, Сакив — Чурко, Задоя (Нгамба, 56), Костышин (Ильин, 46), Кариока (Золотов, 60) — Нуриев (Милько, 26), Лысенко (Ситчинава, 46).
Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Карасюк — Бойчук (Кузык, 83), Ориховский (Кухарук, 90+4), Федорчук, Климчук — Борячук (Кондраков, 76).
Предупреждения: Ром, Ситчинава, Нгамба — Дидык, Кондраков
На 58-й минуте был удален Матия Ром (Колос) (второе предупреждение).