Одесситы на выезде встречаются с Мариуполем.
Фанаты Черноморца, odessamedia
16 августа 2021, 19:24
В рамках четвертого тура УПЛ Мариуполь на своем поле встречается с одесским Черноморцем.
Фанаты одесской команды также присутствуют на матче. Они не перестают протестовать против игроков и тренерского штаба клуба.
На секторе болельщиков можно увидеть баннер с фразой: "Ваша база в Конча-Заспе".
Поединок Мариуполь — Черноморец начался в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.