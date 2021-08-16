Украина

Одесситы на выезде встречаются с Мариуполем.

В рамках четвертого тура УПЛ Мариуполь на своем поле встречается с одесским Черноморцем.

Фанаты одесской команды также присутствуют на матче. Они не перестают протестовать против игроков и тренерского штаба клуба.

На секторе болельщиков можно увидеть баннер с фразой: "Ваша база в Конча-Заспе".

Поединок Мариуполь — Черноморец начался в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.