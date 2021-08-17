Украина

Наставник Мариуполя опроверг информацию, что мог войти в тренерский штаб своего отца, Мирона Маркевича.

Мирон Маркевич долгое время считался одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Украины. Сообщалось, что его сын, Остап Маркевич, может стать его ассистентом, однако нынешний наставник Мариуполя опроверг данную информацию.

"Это откровенная дезинформация. Мне не хочется комментировать такую ложь. На данный момент меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе.

Мне хочется работать в клубной стратегии. Я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. С отцом на такую тему не говорили", — заявил Остап Маркевич в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков готов работать со сборной Украины, пока Сергей Ребров не уйдет из Аль-Айна.

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