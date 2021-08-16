Украина

Специалиста могут назначить с приставкой "и-о".

УАФ объявила список игроков сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2022, а тренерского штаба пока нет.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, с большой долей вероятности Александр Петраков возглавит команду.

"Есть шанс, что Сергею Реброву удастся разорвать контракт с Аль-Айном, переговоры ведутся даже сегодня. Если же этого не случится, то завтра исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины станет Александр Петраков.

Сам Петраков согласен работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не покинет Аль-Айн. Он абсолютно нормально это воспринял", — сказал Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

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