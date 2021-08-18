Украина

Полузащитник киевлян вернулся на поле в игре против Ингульца.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины играло против Ингульца на стадионе им. Лобановского и не смогло добиться победы.

В середине второй половины игры в составе киевлян на поле появился Беньямин Вербич, заменив Дениса Гармаша.

Для словенского полузащитника это было первое появление в футболке Динамо с 12 декабря 2020 года.

Напомним, что период, пропущенный из-за повреждения, Беньямин Вербич назвал самым сложным в своей карьере.