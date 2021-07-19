Украина

Хавбек "бело-синих" рассказал о своем восстановлении после травмы и возвращении к тренировочному процессу.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу в товарищеском матче со швейцарским Этуалем (2:0), а также рассказал о своем восстановлении после травмы.

"Это был самый тяжелый период в моей карьере. Но сейчас я его уже пережил и вернулся в команду. Тренировался уже довольно долго, но тренер ждал, чтобы не рисковать. Сегодня я смог сыграть 45 минут. Очень рад, что вернулся на поле. Конечно, это еще не я, пока не набрал хорошую форму. Но надеюсь, что скоро достигну оптимальных кондиций.

Возвращение к оптимальное форме? Я стараюсь отдавать свой максимум на каждой тренировке. Поначалу на сборах было тяжело, ведь я переживал из-за своей травмы. Но сейчас могу сказать, что все хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Так что буду работать дальше. Впереди еще пара товарищеских игр, и потом начинается чемпионат. Надеюсь, что уже скоро обрету свою форму.

Эмоциональный матч с Этуалем? Вы видели, с какой командой мы играли. Соперники постоянно нас провоцировали, фолили. Был момент, когда Сидорчука толкнули в спину – и все подскочили. Ведь мы команда, переживаем друг за друга. Иногда нужно так действовать, чтобы соперники почувствовали, что мы стоим один за всех и все за одного. Ничего плохого в этом нет.

В больших командах все играют друг за друга. Так и у нас, ведь мы – друзья. Думаю, это было видно на поле в прошлом сезоне, когда мы выиграли чемпионство. В команде хорошая химия, которая помогает на поле.

Гол Гармаша со штрафного? Денис всегда подходил к мячу, но ему не давали пробить. А сегодня ударил – и забил. Сейчас говорит, что никому больше нельзя подходить к мячу, будет бить только он.

Место нападающего на поле? Если команда будет в этом нуждаться, то буду играть на позиции форварда. Это не моя родная позиция, но я отыграл уже несколько матчей на ней. Поэтому если будет нужно – я готов.

Спарринги против Атлетика и Вильярреала? Всегда хорошо играть с такими командами. Как вы видели, отличная игра была с Ниццей. Благодаря таким матчам мы растем, они дают нам больше, чем, например, встреча с Этуалем. Но при этом нам нужно с чего-то начать, ведь сборники вернулись в команду после перерыва. Когда играешь с большими командами, нужно подготовиться и психологически, и физически.

Задачи на матч с Этуалем? Это был первый матч после перерыва для сборников и для меня. Поле было очень тяжелым, сухим, с большим количеством ям. Поэтому было тяжело играть, держать мяч. Но мы старались, забили два мяча, хотя могли забивать еще больше. Главное – выиграли и почувствовали игровой ритм. Мне это было необходимо после полугода отсутствия.

О переезде Динамо в Цюрих? После таких переездов всегда нужно больше думать о восстановлении. Но у нас все профессионалы, хорошо восстановимся и будем готовы к дальнейшим тренировкам и играм", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, следующий контрольный матч Динамо проведет против Атлетика. Игра состоится завтра в 16:00 по киевскому времени.