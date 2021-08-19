Украина

Полузащитник киевского Динамо прокомментировал потерю очков его командой в матче против Ингульца.

В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги киевского Динамо впервые в новом сезоне потеряло очки, сыграв вничью против петровского Ингульца (1:1).

Ингулец — Динамо Киев 1:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "бело-синих" Александр Караваев в своем послематчевом интервью подвел итоги данного неудачного противостояния для его команды.

"Вся команда виновата, так как нужно было накрыть или перекрыть соперника в момент результативного удара в наши ворота. Уже завтра начнем разбирать эту игру и готовиться к следующему сопернику, потому что у нас игры через два дня на третий или через три — на четвертый.

Некогда горевать или радоваться. Нужно уже начинать подготовку к следующей игре, отбросить все мысли и двигаться дальше", — подытожил украинский исполнитель.

В следующем туре киевское Динамо сыграет домашний поединок против черниговской Десны.