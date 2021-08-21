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Ворскла - Металлист 1925, фото Ворскла
21 августа 2021, 00:03
Ворскла в рамках поединка пятого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Металлист 1925 и добилась победы.
Полтавчане отправили в ворота соперника два безответных мяча усилиями Чеснакова и благодаря автоголу Ткачука.
Обзор матча:
Ворскла — Металлист 1925 2:0
Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.).
На 47-й минуте Юрий Батюшин (Металлист 1925) не забил пенальти (вратарь).
Ворскла: Ризнык — Чеснаков,Тамм, Бондаренко (Яворский, 90) — Пердута, Тилль (Нестеренко, 88), Челядин, Якубу (Кушниренко, 90) — Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90) — Степанюк.
Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Ермаков, Ткачук, Западня (Ченбай, 84) — Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив, Габелок (Кравченко, 83) — Протасов (Савин, 70), Фабиньо, Батюшин (Задерака, 64).
Предупреждения: Пердута, Якубу — Фабиньо, Ременюк, Савин.