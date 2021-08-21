Украина

Главный тренер Ворсклы прокомментировал победу над Металлистом 1925.

Ворскла в рамках поединка пятого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Металлист 1925 и добилась победы.

Главный тренер полтавчан дал комментарий после матча, в котором отметил своего голкипера.

"В первом тайме получил удовольствие — комбинировали, выдерживали и не спешили атаковать. Первый тайм понравился. А второй тайм начали опять, как всегда: чуть расслабились — пенальти. Спасибо Диме (Ризныку — прим.), что потащил.

Я думаю, что переломный момент — это пенальти. Если бы забили — была бы суета, сумбур и тяжело. Спасибо ребятам. Настроение подняли. Движемся дальше", — приводят слова Максимова телеканалы Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Металлиста 1925.