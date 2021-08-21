Украина

Наставник Металлист 1925 рассказал о причинах поражения своей команды в матче против Ворсклы.

Харьковский Металлист 1925 открывал программу пятого тура украинской Премьер-лиги гостевым противостояние против полтавской Ворсклы. Новички "элитного" первенства так и не сумели удержать свои ворота в безопасности, а также в переломный момент встречи не справились с реализацией одиннадцатиметрового удара (0:2).

Ворскла — Металлист 1925 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер Металлист 1925 Валерий Кривенцов подвел итоги данному противостоянию.

"Игра оставила двоякое впечатление, потому что, во-первых, у нас не все получалось, а те хорошие возможности в первом тайме, которые мы могли конвертировать в забитый мяч, футболисты в них принимали неверные решения. Мы пять или шесть раз очень хорошо выбегали на скорости, но надо завершать атаки, но мы принимали не те решения.

Когда пропустили гол, была индивидуальная ошибка. Много было ошибок: как в атаке, так и в обороне.

В первом тайме немножко уступили в контроле мяча, но я не могу сказать, что мы сильно уступили по созданным моментам. Мы во втором тайме создали достаточно для того, чтобы забить хотя бы один гол.

Второй мяч мы пропустили — надо смотреть по видео. Мне показалось, что вратарь нашей команды был обязан выходить, страховать своих защитников: мяч летел долго.

Все это — индивидуальные ошибки. Но то, что команда работала, отдала все силы на поле — это я увидел, за что и сказал игрокам: "Молодцы!".

Также, мы расстроены от незабитого пенальти. Забей в том эпизоде, и неизвестно, как бы сложилась игра. В конце матча, тоже, на Савине была ошибочная желтая карточка (якобы за симуляцию — ред.), там эпизод больше на пенальти.

На тренировках разберем ошибки и будем двигаться дальше. У нас есть свое видение, но мы не можем конвертировать те хорошие возможности, которые у нас есть, в забитые мячи. Нападающего нет, ну нет его. Из того, что есть, мы все делаем для того, чтобы команда играла как можно лучше", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 проведет домашний поединок против днепровского Днепра-1.