Украина

Де Дзерби дал отдохнуть некоторым из своих основных футболистов.

Накануне гостевого поединка в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги против одесского Черноморца, донецкий Шахтер огласил заявку на предстоящую игру.

После первого поединка в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако (1:0), в список игроков, отправившихся в Одессу, не попали голкипер Анатолий Трубин, защитник Марлон, а также полузащитники Майкон и Педриньо.

Заявка Шахтера:

Вратарь: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Напомним, что матч Черноморец — Шахтер состоится 21 августа, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.