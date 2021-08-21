Украина

Бразильский форвард Витиньо продолжит карьеру во Франции.

Бразильский форвард Атлетико Паранаэнсе Витиньо отказал киевскому Динамо и донецкому Шахтеру ради перехода в Бордо из Франции.

Как сообщает бразильское издание Globo, Бордо заплатит за футболиста около 10 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет будет закрыта в ближайшее время. Витиньо еще предстоит пройти медицинский осмотр по итогам которого футболист поставит подпись под контрактом.

В текущем сезоне Витиньо провел за Атлетико Паранаэнсе 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник Шахтера Фернандо может перейти в Лион.