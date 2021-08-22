Украина

Итальянский тренер прокомментировал победу над Черноморцем.

Донецкий Шахтер в рамках поединка пятого тура украинской Премьер-лиги в гостях уверенно обыграл одесский Черноморец (3:0).

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби дал комментарий после матча, рассказав о ротации и недостатке футбольной злости.

"Был ли план Б? Думаю, у всех тренеров перед матчем есть два плана. Дальше зависит от результата. Но в голове всегда есть идея, какие изменения вносить. Знали, что сегодня нас ждет трудный матч. Когда арбитры удалили игрока Черноморца, безусловно, для них все стало тяжелее, а для нас, наоборот, легче. Хотя в первом тайме у нас было несколько сложных ситуаций, даже притом что соперник был вдесятером. Думаю, тому есть некоторые причины. Сегодня был экспериментальный стартовый состав, которым мы еще не играли, некоторые футболисты проводили вместе первый матч.



Не боялся ли делать ротацию? Мы могли потерять очки, и если бы был состав, который играл с Монако. Сегодня на поле вышло много молодых игроков: Конопля, Сикан, Мудрик, Судаков. Это талантливые футболисты Шахтера и сборной Украины. Моя цель – видеть их прогресс, чтобы они чувствовали себя увереннее и стали сильными футболистами Шахтера и сборной.

Кроме этих ребят играл Пятов, который всегда выступал за сборную Украины, легенда. Играли Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Марлос… Все футболисты сборной Украины, очень важные. Алан Патрик и Исмаили – тоже очень важные игроки. Поэтому я совсем не боялся. У меня нет первого и второго состава. Я посчитал, что будет лучше, если сегодня выйдут другие футболисты, чтобы знать их лучше. И чтобы те, кто играли во вторник с Монако, отдохнули и могли тренироваться жестко. Проводить весь сезон невозможно, но тренироваться надо, и игравшие сегодня футболисты должны добавить минут.



У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше. Но могу сказать точно, что, если останусь в Шахтере несколько лет, я хочу поменять эту ситуацию. Забить много мячей и закрыть матч – это тоже знак менталитета. А если мы оставляем такие матчи открытыми для соперника, значит, менталитет еще не тот.



Связь Черноморца с Динамо? Мне это не важно. Я – тренер, и должен готовить команду как можно лучше. Если мы хотим выиграть чемпионат, помешать Динамо, которое в предыдущем сезоне было чемпионом, мы должны победить всех. А еще мы должны добавить в менталитете, о чем я сказал чуть раньше. Потому что выиграть 5:0 или 6:0 у близкой к Динамо команды – это еще лучше", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт дончан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Черноморца.