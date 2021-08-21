Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Черноморец - Шахтер, УПЛ
21 августа 2021, 22:59
Донецкий Шахтер в рамках поединка пятого тура украинской Премьер-лиги в гостях уверенно обыграл одесский Черноморец (3:0).
Уже на 13-й минуте поединка "моряки" остались в меньшинстве после удаления Билошевского. До конца первого тайма команда Роберто Де Дзерби дважды воспользовалась численным преимуществом благодаря голами в исполнении Судакова и Алана Патрика. Окончательную точку в матче поставил Соломон в добавленное время ко второму тайму.
Предлагаем вам обзор поединка:
Черноморец — Шахтер 0:3
Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3.
Черноморец: Кучерук — Путря (Скорко, 84), Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Брагару (Исаенко, 66), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Авагимян (Тлумак, 78) — Бугай (Ванат, 66).
Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао, 62), Исмаили (Корниенко, 62) — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 62) — Марлос, Судаков (Соломон, 69), Мудрик — Сикан (Дентиньо, 79).
На 13-й минуте был удален Богдан Билошевский (Черноморец) (грубое нарушение).