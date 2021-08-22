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Наставник Днепра-1 прокомментировал победу над Рухом.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 на своем поле сумел одержать победу над львовским Рухом со счетом 2:0.

Днепр-1 — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер СК Игор Йовичевич поделился своими впечатлениями от игры его команды в данной дуэли.

"Поздравляю команду с убедительной победой. Мы относились к сопернику с большим уважением, потому что Рух показывает очень интересный футбол. В последних матчах они демонстрировали, насколько могут быть опасны, особенно в переходном моменте.

Мы серьезно готовились против двух систем: 4-1-4-1 и 5-3-2. В последних двух матчах они играли по первому варианту, но я давно знаю их тренера, помню, как он работал в Рухе пару лет назад. Мы нашли примеры игры его команды по системе 5-3-2, и готовились к двум вариаций сегодня.

Меня очень радует, что команда поняла матч, контролировала темп и ритм игры. Сегодня были настоящие днепровские козаки, порадовали наших болельщиков. Хотел бы, чтобы наши победы привели на трибуны болельщиков еще в большем количестве в следующих матчах. Продолжаем идти шаг за шагом.

На прошлой неделе мы потерпели поражение от Десны и сделали выводы. Поражение должно служить для следующих побед. Если сделаешь правильные выводы, это пойдет только на пользу. В жизни гораздо больше проигрываешь, чем выиграешь, поэтому надо с этим мириться. А сегодня — давайте не будем скромными и покайфуем от хорошей победы, которая дает нам большую уверенность перед следующим матчем.

Я бы хотел отметить команду. Глобальных целей достигает не индивидуальный игрок, а команда в целом. Я мог выиграть сегодняшний матч с Игнатенко, Когутом и Джурасеком. Но достичь глобальных целей только с ними тремя я не могу. Мне нужен и Пихаленок, и Ди Франко, и Ярмолюк, и другие футболисты, которые претендуют на отдельные позиции на поле.

По сравнению с матчем против Десны, вышло 5 новых футболистов. Это показатель того, что команда тренируется солидно и серьезно. И те, кто вышел сегодня, играли так, будто идет последний матч в их карьере. Нужно продолжать в том же духе.

Не произошло ничего необычного: мы взяли три очка, хотим отдохнуть и сфокусироваться на следующей игре. Металлист 1925 перед своими болельщиками надеется на положительный результат, а мы думаем над тем, как продолжить эту позитивную атмосферу.

По поводу ошибки Паста в прошлой игре могу сказать, что это — футбол. Проиграла вся команда, и я тоже проиграл. Если правильно сделаешь выводы после поражения, можешь действовать в следующем поединке гораздо лучше. Это и получилось сегодня.

Есть другая ситуация, когда тренер должен принимать решения. Для этого я работаю и получаю зарплату — чтобы принимать очень непростые решения. Кто играет, а кто не играет, и как он воспринимает эту ситуацию. На данный момент я просто замечательную команду. "Мы" намного важнее, чем "я". Никто из нас не настолько силен, как вся команда вместе. Это очень важно.

Я знал, что мы победим сегодня, были уверены в собственных силах. И положительный менталитет стал залогом победы над сильным соперником с хорошим тренером. Поэтому, еще раз отмечаю всю команду, то, как все поняли наш план и перенесли тактические замыслы с тренировки на игру. Когда придерживаемся запланированного, действительно являемся хорошей команде. А когда это не происходит, то мы можем проиграть кому угодно. Таковы футбольные законы", — подытожил хорватский специалист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет гостевой матч против харьковского Металлист 1925.