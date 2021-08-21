Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Днепр-1 - Рух, УПЛ
21 августа 2021, 23:15
Днепр-1 в рамках матча пятого тура украинской Премьер-лиги на своем поле обыграл львовский Рух (2:0).
Команда Игора Йовичевича открыла счет на 27-й минуте поединка, когда Игнатенко классно пробил с линии штрафной точно в дальний угол ворот. Спустя восемь минут Назаренко удвоил преимущество днепрян после впечатляющего сольного прохода к штрафной соперника.
Предлагаем вам обзор поединка:
Днепр-1 — Рух 2:0
Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35
Днепр-1: Кожокару — Дубинчак, Адамюк, Сваток, Лучкевич (Логинов, 78) - Игнатенко (Батагов, 78), Джурасек, Назаренко (Ярмолюк, 90), Когут (Русин, 76), Гуцуляк (Чуже, 76) — Довбик.
Рух: Панькив — Дидык, Роман (Кузик, 73), Белый, Климчук — Бойчук (Мартынюк, 62), Мысык, Ориховский (Кухарук, 69), Карасюк, Федорчук — Борячук.
Предупреждения: Довбик, Назаренко, Батагов — Карасюк, Мысык, Федорчук