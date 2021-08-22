Украина

В пятом туре Ворскла отпраздновала юбилейную победу в Премьер-лиге.

Победа над Металлистом 1925 (2:0) в пятом туре чемпионата стала для Ворсклы 250-й в элитном дивизионе — сообщил официальный сайт УПЛ.

Свою первую победу Ворскла одержала 20 июля 1996 года (Прикарпатье, 2:0), сотую — 16 сентября 2006 года (Карпаты, 2:1), и двухсотую — 29 апреля 2017 года (Сталь К, 2:0).

Чаще всего в УПЛ Ворскла побеждала Металлург З (20), Карпаты Л (18), Мариуполь (18) и Черноморец (18).

Ворскла стала 7-м коллективом, который достиг 250 побед в элитном украинском дивизионе.