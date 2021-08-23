Украина

Иван Надеин считает, что для Вереса каждая победа на вес золота.

В 5-м туре УПЛ Верес одержал первую победу в нынешнем чемпионате и был достойно вознагражден руководством клуба.

"Это очень важная для нас победа, поэтому команда получила достойные премиальные, – цитирует президента Ивана Надеина официальный сайт клуба. – Каждая победа для нас — на вес золота, это праздник. Таких премиальных команда еще никогда не получала".

"Футболисты должны быть мотивированы, иначе результата не будет. Теперь они заслужили премию — и знают, что они ее получили и будут получать в будущем".

"Есть у клуба деньги и на завершение стадиона. В нынешнем году выделено средств больше, чем за два предыдущих. Подрядчики обещают через 5 недель завершить работы над газоном, устанавливаются зрительские места. Думаю, что наше возвращение состоится весной".

После пяти туров Верес набрал 5 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.