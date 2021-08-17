Украина

В сентябре Молдова проведет три матча отборочного этапа ЧМ-2022.

Полузащитник Вереса Михаил Гечев получил приглашение в расположение национальной сборной Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе национальной команды 23-летний хавбек провел всего лишь один матч в 2019 году.

Напомним, в начале сентября Молдова сыграет против Австрии, Шотландии и Фарерских островов в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Гечев перебрался в Верес в июле и уже провел четыре матча в чемпионате Украины.

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