Украина

"Горняки" хотят подписать молодого голкипера.

Как стало известно Football.ua, Шахтер не оставляет попыток подписать вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка и сейчас ведет активные переговоры по трансферу.

"Горняки" заинтересовались футболистом еще зимой и тогда сделали предложение — полтавский клуб не устроила сумма в размере трех миллионов евро.

Этим летом Шахтер вновь вступил в переговоры с Ворсклой относительно Ризныка, но прийти к соглашению пока что не удается — "горняки" отправили уже второе предложение за это трансферное окно.

Интерес Шахтера стал более предметным из-за повреждения Анатолия Трубина, но задачи экстренно подписать голкипера нет.

Напомним, что ранее Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в сборную Украины.