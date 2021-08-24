"Горняки" хотят подписать молодого голкипера.
Дмитрий Ризнык, фото
24 августа 2021, 10:15
Как стало известно Football.ua, Шахтер не оставляет попыток подписать вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка и сейчас ведет активные переговоры по трансферу.
"Горняки" заинтересовались футболистом еще зимой и тогда сделали предложение — полтавский клуб не устроила сумма в размере трех миллионов евро.
Этим летом Шахтер вновь вступил в переговоры с Ворсклой относительно Ризныка, но прийти к соглашению пока что не удается — "горняки" отправили уже второе предложение за это трансферное окно.
Интерес Шахтера стал более предметным из-за повреждения Анатолия Трубина, но задачи экстренно подписать голкипера нет.
Напомним, что ранее Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в сборную Украины.