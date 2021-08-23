Украина

Молодой голкипер получил повреждение мениска.

Голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин пропустит полтора месяца из-за повреждения, сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, молодой футболист получил травму мениска.

Анатолий Трубин из-за сложившейся ситуации пропустит ответную игру против Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а также не поможет сборной Украины в ближайших матчах отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, что ранее Александр Петраков довызвал Андрея Пятова и Дмитрия Ризныка в сборную Украины.