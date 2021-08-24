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Football.ua выделяет лучших в 5-м туре УПЛ

В 5-м туре закончились команды, которые шли в турнирной таблице без потери очков. Последней такой была черниговская Десна. Она крупно проиграла киевскому Динамо, в составе которого некоторые игроки проявили себя просто потрясающе. Кто же еще в этом туре блистал?

Итоги 5-го тура УПЛ

На сей раз в состав символической сборной тура попали представители следующих клубов: 3 игрока Шахтера, 2 игрока Ворсклы, 2 игрока Динамо, 2 игрока Зари и по 1 футболисту из Александрии и Днепра-1.

Голкипер: Дмитрий Ризнык, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Голкипер Ворсклы в последние дни стал главным ньюзмейкером. После травмы Анатолия Трубина Шахтер усиленно пытается приобрести молодого вратаря Ворсклы. Возможно, это дало дополнительный настрой на матч против Металлиста 1925. Не сказать, что игроки харьковской команды предоставили много работы Ризныку, но в самый ответственный момент Дмитрий сумел ногами отбить удар с пенальти и тем самым помог своей команде добыть победу в этом поединке.

Правый защитник: Ефим Конопля, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Молодой защитник Шахтера получил свой шанс сыграть в основном составе и сумел им воспользоваться. В матче против Черноморца он очень здорово поддерживал атаки своей команды. Стал автором голевой передачи на Алана Патрика, при удачном стечении обстоятельств мог и на свой счет записать гол, но мяч после его удара угодил в партнера – в Даниила Сикана.

Левый защитник: Жуниор Реис, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Нельзя сказать, что действия бразильского защитника в матче против Мариуполя были безупречными в обороне, но вот, что касается атаки, то тут Реис вновь проявил себя с лучшей стороны. Отметился голевой передачей с фланга точно на голову Александру Гладкому.

Центральный защитник: Владислав Бабогло, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Владислава Бабогло уже смело можно называть лидером своей команды. Постепенно из молодого и неопытного футболиста этот игрок превращается в игрока, который своими действиями вселяет уверенность в партнеров по команде. Проделал огромный объем работы в защите в матче против Колоса и забил единственный гол в матче после подачи со стандарта.

Центральный защитник: Владимир Чеснаков, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Опытный защитник Ворсклы Владимир Чеснаков уже долгие годы верой и правдой служит полтавскому клубу, но вот отличается забитыми голами довольно редко. В матче против Металлиста 1925 был как раз тот случай. Чеснаков успел на скидку Скляра и разобрался в моменте как настоящий форвард, точно покатив мяч в свободный угол ворот.

Опорный полузащитник: Данил Игнатенко, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Если вы не видели, какой гол Даниил Игнатенко забил в ворота Руха, то настоятельно рекомендуем найти обзор этого матча и посмотреть. Пробивая из-под себя, мяч по сложнейшей траектории для Панькива полетел точно под перекладину. Помимо этого, Игнатенко выполнял очень важную роль на поле – он обязан был заменить дисквалифицированных Ди Франко и Пихаленка.

Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Виктор Цыганков наконец-то провел очень неплохой поединок в составе Динамо. Много брал игру на себя, иногда действуя даже слишком эгоистично. Хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, который заработал Буяльский. Мы же знаем, что Виктор способен играть гораздо лучше, но в игре против Десны его действия уже понравились гораздо больше, чем в предыдущих турах.

Левый полузащитник: Михаил Мудрик, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Михаил Мудрик в матче против Черноморца еще раз всех убедил, что обладает сумасшедшим потенциалом, но пока не может его реализовать. Про задатки этого футболиста дискуссии ведутся уже несколько лет. И действительно, игрок в матче против одесситов сумел продемонстрировать и свою феноменальную скорость, и фантастический дриблинг, только для ощутимого прогресса в Шахтере необходимо конвертировать все эти индивидуальные действия в пользу для команды. Если бы Мудрик сумел завершить свой сольный проход через все поле голевым ударом или передачей на партнера, то это бы увеличило его шансы играть больше и в более важных поединках. Отметим голевую передачу на Георгия Судакова.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Георгий Судаков вышел в основном составе Шахтера и показал довольно зрелую игру, хорошо взаимодействуя с партнерами по команде. Не допускал своих прошлых ошибок, не делал лишних касаний, не суетился и всегда искал свободные зоны. Стал автором очень хорошего гола, когда откликнулся на передачу Мудрика, ворвался в полуфланг и исполнил непростой удар с левой ноги в дальний угол.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Лучшим игроком всего 5-го тура, несомненно, стал Виталий Буяльский. Казалось, что Десна, которая постоянно доставляет проблемы Динамо, окрыленная четырьмя победами, сумеет доставить проблемы киевскому клубу и в этот раз. Но Буяльский считал иначе. Ни защитники, ни полузащитники Десны не успевали за перемещениями Виталия по полю, он очень здорово находил свободные зоны, оттягиваясь в глубину и атакуя пространство за спинами. Постоянно держал в стрессе оборону черниговцев. Забил два отличных гола и заработал пенальти. В общем сделал все для победы своей команды в этом матче.

Нападающий: Захеди Шахаб, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Иранский нападающий Захеди Шахаба понемногу начинает находить себя в Заре. Если вторую половину прошлого сезона у форварда получалось не так много в составе луганчан, то сейчас мы уже видим Шахаба образца прошлого сезона в составе Олимпика, который смело брал игру на себя и показывал хорошую реализацию. Вот и в матче против Мариуполя забил два классных гола, которые характеризуют его как одного из сильнейших форвардов лиги на данный момент.

Сергей Горбаченко, Football.ua