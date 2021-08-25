Голкипер заменит Андрея Лунина, у которого обнаружен COVID-19.
Денис Бойко. Фото ФК Динамо Киев
25 августа 2021, 14:50
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал в сборную Украины вратаря киевского Динамо Дениса Бойко.
Как сообщает официальный сайт УАФ, такое решение было принято после того, как голкипер Андрей Лунин сдал "позитивный" тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее из-за травм из заявки сборной выбыли Георгий Бущан и Анатолий Трубин, их заменили в составе Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.
Бойко сыграл за сборную Украины 6 матчей, 3 встречи провел на ноль, пропустил 6 голов.
Отметим, что Украина свой ближайший матч отбора на ЧМ-2022 сыграет против Казахстана 1 сентября, а 4 сентября Украина сыграет с Францией.