Испания

Мадридский Реал сообщил удручающую новость об украинском голкипере.

Мадридский Реал с помощью своего официального сайта опубликовал информацию о том, что украинский голкипер Андрей Лунин сдал положительный тест на COVID-19.

Теперь, футболист будет вынужден перейти на режим самоизоляции, согласно требованием министерства здравоохранения Испании, после чего будет проходить дополнительные тестирования вплоть до выздоровления.

Таким образом, Андрей точно будет вынужден пропустить ближайший гостевой матч своей команды против севильского Бетиса, запланированный на 28 августа, а также под большим вопросом находится его участие в тренировочном сборе национальной команды Украины в преддверии ответственных матчей отбора на чемпионат мира-2022.