Украина

Украинец получил тяжелую травму в матче против Александрии.

Украинский защитник Колоса Евгений Новак травмировался в матча пятого тура УПЛ против Александрии.

Как сообщает Футбол News, обследование показалось, что у защитника перелом лицевой кости. Футболисту в ближайшее время будет сделана операция. О сроках восстановления никакой информации нет.

В текущем сезоне защитник отыграл за Колос четыре матча в УПЛ, в которых забил один гол.

К слову, Колос минимально уступил Александрии в рамках матча пятого тура УПЛ. Единственный гол в ворота команды Костышина забил Бабогло.