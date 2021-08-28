Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и днепровский Днепр-1.
Назарий Русин, фото СК Днепр-1
28 августа 2021, 16:36
Шестой тур украинской Премьер-лиши продолжится противостоянием на ОСК Металлист между харьковским Металлист 1925 и днепровским Днепр-1.
После поражения от полтавской Ворсклы (0:2), Валерий Кривенцов решил использовать в стартовом составе своей команды Максима Коваленко на позиции голкипера, в то время как Голодюк заменит Батюшина в центре поля, а на острие атаки сыграет новичок команды Марлисон.
Со стороны Игора Йовичевича, после победы над ПФК Львов (2:0), мы увидели выход с первых минут Когута и Ди Франко в центре поля и Русина на острие атаки.
Металлист 1925: Коваленко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк, Дмитренко — Марлисон.
Запасные: Сидоренко, Ченбай, Квакич, Батюшин, Ременюк, Кравченко, Фабиньо, Савин, Задерака.
Запасные: Юрчук, Паст, Логинов, Чуже, Билл, Ярмолюк, Джурасек, Батагов.
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Сваток, Адамюк, Дубинчак — Игнатенко — Назаренко, Ди Франко, Когут, Гуцуляк — Русин.
Матч Металлист 1925 — Днепр-1 начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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