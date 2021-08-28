Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и днепровский Днепр-1.

Шестой тур украинской Премьер-лиши продолжится противостоянием на ОСК Металлист между харьковским Металлист 1925 и днепровским Днепр-1.

После поражения от полтавской Ворсклы (0:2), Валерий Кривенцов решил использовать в стартовом составе своей команды Максима Коваленко на позиции голкипера, в то время как Голодюк заменит Батюшина в центре поля, а на острие атаки сыграет новичок команды Марлисон.

Со стороны Игора Йовичевича, после победы над ПФК Львов (2:0), мы увидели выход с первых минут Когута и Ди Франко в центре поля и Русина на острие атаки.

Металлист 1925: Коваленко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк, Дмитренко — Марлисон.

Запасные: Сидоренко, Ченбай, Квакич, Батюшин, Ременюк, Кравченко, Фабиньо, Савин, Задерака.



Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Сваток, Адамюк, Дубинчак — Игнатенко — Назаренко, Ди Франко, Когут, Гуцуляк — Русин.