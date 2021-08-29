Украина

Тренер вратарей сборной Украины высказался о своем назначении.

Тренер вратарей сборной Украины Вячеслав Кернозенко, который вошел в тренерский штаб Александра Петракова, поделился эмоциями от своего назначения и рассказал о кадровой ситуации на позиции голкипера в главной команде страны.

"Относительно кадровой ситуации на позиции голкипера в сборной, могу сказать, что есть вещи, на которые у нас нет возможности повлиять. Если говорить о тех, кто был вызван в сборную в итоге, то мы все понимаем, что эти люди заслуживают своего приглашения. В первую очередь, по приезду в сборную, нужно говорить об ответственности. Есть немного времени, задачи, которые поставил тренерский штаб, поэтому мы попытаемся их решить в первую очередь".

"Думаю, что мы в процессе подготовки соберем еще информацию, после чего выскажем наше мнение главному тренеру по поводу первого номера в сборной. В любом случае, в нашем штабе всегда последнее слово — за главным тренером. Мое мнение, на вратарской позиции, с учетом тех сложностей, которые возникли, у нас проблем не должно возникнуть", — заявил Кернозенко на представлении тренерского штаба.

Ранее Александр Петраков рассказал о ситуации с украинскими футболистами, которые выступают в чемпионате России.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.