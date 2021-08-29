Украина

Тренер сборной Украины прояснил свое отношение к потенциальным кандидатам в команду, выступающим в России.

Александр Петраков считает неприемлемым вызавать в национальную сборную Украины игроков, выступающих в чемпионате России, и обосновал свою позицию.

“А вы мне скажите, вот я вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?” – сказал тренер во время общения с прессой.

“Скажу вам откровенно, на данный момент я не рассматриваю вопрос вызова игроков из чемпионата России. Знаете почему? Где-то в феврале я сидел дома. представьте, пандемия, столько не работал... Говорю жене: "Дай, пойду, пройдусь. Коренной киевлянин, пройдусь по городу". Взял, и просто пешком пошел”.

“Знаете, подошел к Михайловской церкви. Туда, к низу, от стадиона Динамо ведет дорога. Церковь Андреевскую, отреставрированную, посмотрел, в Софию зашел, в Михайловский... И там со стороны фотографии наших, которые погибли... Увидел сколько наших военных погибло, ребята, девушки... Столько фамилий, столько фотографий людей”.

“Я понял, что сейчас никаких футболистов из России, никакого примирения, быть не может. Там столько осталось детей, сирот... Сейчас — нет, никак! Может быть, по прошествии времени, сколько там надо будет. Но на данном этапе — нет”.

Ранее Александр Петраков рассказал об условиях своего контракта с УАФ.