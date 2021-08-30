Клуб извинился перед фанатами и заявил, что готов быть оштрафован.
Евгений Селезнев. Фото ФК Минай
30 августа 2021, 12:55
В матче шестого тура украинской Премьер лиги закарпатский Минай сотворил главную сенсацию уик-энда, отобрав очки у донецкого Шахтера (1:1).
Примечательно, что главным "героем" матча стал одиозный форвард Миная Евгений Селезне, который вышел на матч против Шахтера без нашивки "Слава Украине".
Минай на своем официальном сайте выложил заявление в связи со сложившийся ситуацией, где раскрыто подробности скандальной ситуации.
"В матче «Миная» с Шахтером возникло недоразумение с футболкой Евгения Селезнева. Минай со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщения в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующей надписи на футболке – бессмысленные.
Дело в том, что игровую футболку Селезнева из-за определенных непредвиденных обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с Шахтером.
Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона Слава Украине.
Минай готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание", – сказано в заявлении клуба.
Ранее сам Евгений Селезнев отреагировал на скандальную ситуацию со своим участием, заявив, что он делал имя стране.