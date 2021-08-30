Украина

Клуб извинился перед фанатами и заявил, что готов быть оштрафован.

В матче шестого тура украинской Премьер лиги закарпатский Минай сотворил главную сенсацию уик-энда, отобрав очки у донецкого Шахтера (1:1).

Примечательно, что главным "героем" матча стал одиозный форвард Миная Евгений Селезне, который вышел на матч против Шахтера без нашивки "Слава Украине".

Минай на своем официальном сайте выложил заявление в связи со сложившийся ситуацией, где раскрыто подробности скандальной ситуации.

"В матче «Миная» с Шахтером возникло недоразумение с футболкой Евгения Селезнева. Минай со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщения в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующей надписи на футболке – бессмысленные.

Дело в том, что игровую футболку Селезнева из-за определенных непредвиденных обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с Шахтером.

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона Слава Украине.

Минай готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание", – сказано в заявлении клуба.

Ранее сам Евгений Селезнев отреагировал на скандальную ситуацию со своим участием, заявив, что он делал имя стране.