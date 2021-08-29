Украина

Нападающий решил выделиться на фоне остальных.

Минай в рамках шестого тура чемпионата Украины принимает на своем поле Шахтер.

Нападающий хозяев Евгений Селезнев — единственный футболист на поле, который играет без нашивки УАФ с текстом "Слава Украине, героям Слава!".

Отметим, что в карьере Селезнева было выступление в российском чемпионате в составе Кубани после начала войны.

Ранее нападающий попал в скандал из-за предложения Александру Караваеву выйти на улицу, чтобы поговорить с глазу на глаз.