Нападающий решил выделиться на фоне остальных.
Евгений Селезнев, фото
29 августа 2021, 18:58
Минай в рамках шестого тура чемпионата Украины принимает на своем поле Шахтер.
Нападающий хозяев Евгений Селезнев — единственный футболист на поле, который играет без нашивки УАФ с текстом "Слава Украине, героям Слава!".
Отметим, что в карьере Селезнева было выступление в российском чемпионате в составе Кубани после начала войны.
Ранее нападающий попал в скандал из-за предложения Александру Караваеву выйти на улицу, чтобы поговорить с глазу на глаз.